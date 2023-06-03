Эрдоган вступил в должность президента Турции на новый срок

Эрдоган на инаугурации официально вступил в должность президента Турции на пятилетний срок

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в должность главы государства на новый срок, сообщает ТАСС.

В субботу, 3 июня, проходит инаугурация Эрдогана в Великом национальном собрании (парламенте) Турции. Новый срок его полномочий составит пять лет.

Перед церемонией присяги Эрдоган получил мандат президента от временного спикера парламента Турции Девлета Бахчели.

«Я как президент клянусь своей честью и честностью перед великой турецкой нацией и историей защищать существование и независимость государства, соблюдать конституцию, верховенство закона, демократию, принципы и реформы Ататюрка, а также принципы светской республики», — цитирует присягу Эрдогана Reuters.

Издание Hurriyet отмечает, что на церемонии присутствовали 21 глава государств и 13 премьер-министров. От России церемонию посетил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

