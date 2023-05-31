Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:56, 31 мая 2023Мир

Помощник Путина назвал представителя России на инаугурации Эрдогана

Ушаков: Россию на церемонии инаугурации Эрдогана представит спикер Госдумы Володин
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

На церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Россию будет представлять спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом заявил помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Да, Вячеслав Викторович Володин», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Точная дата инаугурации Эрдогана пока не объявлялась. Ранее газета Milliyet сообщала, что церемония может состояться 2 или 6 июня. При этом советник главы Турции Мехмет Учум отмечал, что она может пройти 3 июня.

Эрдоган одержал победу по итогу второго тура выборов, который состоялся 28 мая. Политика поддержали более 50 процентов избирателей.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Полина Матюхина
    Обсудить
    Последние новости
    Названа возможная причина отсутствия взрывов при попадании БПЛА в дома в Москве
    «Роскосмос» построит завод по серийному производству спутников
    Силовики нашли обломки атаковавших Москву дронов
    Девушка в бессознательном состоянии выиграла знаменитый забег за сыром
    США направили Украине грант на 1,25 миллиарда долларов
    Правительство России поддержало проект о поэтапном повышении призывного возраста
    Макрон сравнил решение Путина с сильнейшим электрошоком для НАТО
    Шварценеггер отреагировал на уход больного деменцией Уиллиса из киноиндустрии
    Главу ячейки запрещенной в России террористической организации осудили на 17 лет
    Российскую журналистку оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.