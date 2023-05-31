Помощник Путина назвал представителя России на инаугурации Эрдогана

Ушаков: Россию на церемонии инаугурации Эрдогана представит спикер Госдумы Володин

На церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Россию будет представлять спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом заявил помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Да, Вячеслав Викторович Володин», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Точная дата инаугурации Эрдогана пока не объявлялась. Ранее газета Milliyet сообщала, что церемония может состояться 2 или 6 июня. При этом советник главы Турции Мехмет Учум отмечал, что она может пройти 3 июня.

Эрдоган одержал победу по итогу второго тура выборов, который состоялся 28 мая. Политика поддержали более 50 процентов избирателей.