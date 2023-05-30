Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:14, 30 мая 2023Мир

Стали известны предварительные даты инаугурации Эрдогана

Milliyet: инаугурация Эрдогана состоится 2 или 6 июня, позже объявят состав нового кабмина
Тайип Эрдоган

Тайип Эрдоган. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Инаугурация турецкого лидера Тайипа Эрдогана состоится 2 или 6 июня. После этого объявят состав нового кабмина, заявила газета Milliyet.

Окончательные итоги парламентских и президентских выборов может объявить во вторник, 30 мая, Высшая избирательная комиссия. Депутаты 28-го созыва принесут присягу 2 июня. После этого начнется процесс рассмотрения кандидатур на пост председателя Великого национального собрания Турции, сказано в статье.

Таким образом, инаугурация состоится либо 2 июня, либо 6 июня. Планируется, что в день мероприятия Эрдоган объявит имена министров, которые войдут в его правительство.

28 мая политик объявил, что второй тур выборов главы государства завершен, и назвал себя их победителем. В ходе обращения к сторонникам он заявил, что народ на ближайшие пять лет передал ему и его администрации ответственность за управление страной.

В этот же день президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу с победой на выборах, отправив ему телеграмму. Российский лидер отметил, что победа Эрдогана — закономерный результат самоотверженной работы политика.

После подсчета 99,08 процента бюллетеней за Эрдогана отдали голос 52,07 процента избирателей. Представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил 47,93 процента голосов.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву
    В России предложили упростить продажу ювелирных изделий через маркетплейсы
    Собянин поручил выяснить обстоятельства атаки беспилотников на Москву
    Названы ухудшающие сексуальное здоровье и либидо факторы
    Подсчитано число атаковавших Москву дронов
    Стала известна реакция живущих в высотке москвичек на залетевший в окно дрон
    В ЛНР заявили о прибытии иностранных наемников ВСУ в Харьков
    Стало известно об отключении спутниковой навигации в Москве
    В Москве перекрыли движение по одной улице после сообщения о падении дрона
    Стали известны предварительные даты инаугурации Эрдогана
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.