Стали известны предварительные даты инаугурации Эрдогана

Milliyet: инаугурация Эрдогана состоится 2 или 6 июня, позже объявят состав нового кабмина

Инаугурация турецкого лидера Тайипа Эрдогана состоится 2 или 6 июня. После этого объявят состав нового кабмина, заявила газета Milliyet.

Окончательные итоги парламентских и президентских выборов может объявить во вторник, 30 мая, Высшая избирательная комиссия. Депутаты 28-го созыва принесут присягу 2 июня. После этого начнется процесс рассмотрения кандидатур на пост председателя Великого национального собрания Турции, сказано в статье.

Таким образом, инаугурация состоится либо 2 июня, либо 6 июня. Планируется, что в день мероприятия Эрдоган объявит имена министров, которые войдут в его правительство.

28 мая политик объявил, что второй тур выборов главы государства завершен, и назвал себя их победителем. В ходе обращения к сторонникам он заявил, что народ на ближайшие пять лет передал ему и его администрации ответственность за управление страной.

В этот же день президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу с победой на выборах, отправив ему телеграмму. Российский лидер отметил, что победа Эрдогана — закономерный результат самоотверженной работы политика.

После подсчета 99,08 процента бюллетеней за Эрдогана отдали голос 52,07 процента избирателей. Представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил 47,93 процента голосов.