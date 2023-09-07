69-я параллель
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17:04, 7 сентября 202369-я параллель

Переплывающий реку в России табун лошадей сняли на видео

Переплывающий реку Лену в Якутии табун лошадей сняли на видео

Перегон табуна лошадей через реку Лену в Хангаласском районе Якутии сняли на видео. Ролик публикует портал «ЯСИА».

На видео видно, как лошади местного конезавода «Берте» несутся по дороге в сопровождении табунщиков. Приблизившись к реке, животные заходят в воду и переплывают на другой берег. Люди контролируют процесс, следуя за табуном на лодке.

«Лошади переезжают с таежных участков туда, где успела вырасти новая трава после летнего сенокоса, она более питательна и полезна. Животные будут находиться на островах до весны, примерно в апреле вернутся на летние участки», — объяснил бригадир по коневодству Виктор Ефремов.

Он добавил, что для зимовки лошадей перегоняют на остров Тойон-Ары — животные инстинктивно готовятся к смене пастбищ и начинают перемещение с середины августа. Ефремов уточнил, что заплыв в холодной воде не вредит здоровью лошадей и полезен для их иммунитета.

Ранее сообщалось, что ямальский фермер-животновод решил восстановить популяцию приобских аборигенных лошадей. Он отметил, что звери выносливы и приспособлены к очень холодной погоде, обладают покладистым характером и непривередливы в питании.

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    Варвара Родикова
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