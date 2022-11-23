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14:49, 23 ноября 202269-я параллель

Россиянин решил возродить редкую породу северных лошадей

Ямальский фермер-животновод решил возродить породу приобских аборигенных лошадей

Фото: Василий Петров / «Ямал-Медиа»

Ямальский фермер-животновод Симон Васильев возродит редкую породу северных животных — россиянин решил восстановить популяцию приобских аборигенных лошадей и сделать их брендом Ямала. О своем намерении он рассказал изданию «Север-Пресс».

«Первоочередная задача — заново исследовать поголовье приобской породы лошадей и ее помесей, собрать генетический материал и отправить в Москву для подтверждения нашей породы», — сообщил Васильев, объясняя, что ему должны передать семь таких особей. Сейчас животные содержатся на территории природного парка Ингилор.

Разведением лошадей на Ямале животновод занимается восемь лет — мужчине принадлежит сельскохозяйственный потребительский кооператив «Приобская лошадь». Васильев отметил, что звери выносливы и приспособлены к очень холодной погоде, обладают покладистым характером и непривередливы в питании. Животных активно используют в иппотерапии — реабилитации с помощью адаптивной верховой езды и общения с лошадьми, нацеленной на людей с нарушениями здоровья и развития.

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Приобская лошадь распространена на территории Западно-Сибирской низменности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Фермер уверен, что развитие коневодства позволит развить туризм в регионе, создаст дополнительные рабочие места и поспособствует продвижению конного спорта. В ближайшее время сельскохозяйственный кооператив планируют расширить — благодаря грантам конюшни появятся в селе Мужи Шурышкарского района, в Пельвоже и в Салехарде.

Ранее сообщалось, что в 2023 году появится Красная книга российской Арктики — в нее внесут информацию о редких исчезающих животных из арктических регионов. Книгу планируют создать в электронном виде — в нее будет входить база данных и сайт.

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Варвара Родикова
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