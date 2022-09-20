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69-я параллель

В России появится Красная книга Арктики

В России в 2023 году планируется создать Красную книгу Арктики в электронном виде

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В 2023 году планируется создать Красную книгу российской Арктики, в которой будет информация о редких исчезающих животных из арктических регионов. Об этом заявил председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин, сообщает портал Goarctic.

«Эксперты выделяют проблему соотнесения категорий в международных, национальных и региональных Красных книгах. Зачастую ситуация с видом в регионе может не совпадать с ситуацией на территории всего ареала обитания в целом или на территории государства», — сообщил специалист, подчеркнув, что это особенно актуально в Арктике.

По его словам, создание отдельной Красной книги избавит людей от необходимости использования девяти региональных изданий. В арктическую зону России только частично входят пять регионов страны, из-за чего отображенные в книгах данные могут не иметь отношение к северным территориям.

Красную книгу Арктики планируется создать в электронном виде — в нее будет входить база данных и сайт.

Ранее в Росприроднадзоре сообщили, что мурманская западная и еще шесть популяций северного оленя будут внесены в Красную книгу России. Там добавили, что в книге будет перечислена большая часть подвидов животного.

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Анастасия Шейкина
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