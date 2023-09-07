Глава ФВСР Екимов: тренировку попавших под фуру велосипедисток не согласовывали

Тренировка сбитых фурой российских велосипедисток проходила без разрешения, ее не согласовывали с руководством школы олимпийского резерва. Об этом заявил глава Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов, его слова приводит РИА Новости.

Екимов отметил, что даже если у машины сопровождения были все нужные опознавательные знаки, то занятие на трассе было все равно слишком опасным.

«Люди, думайте головой, за кого вы берете ответственность. Даже если группа, как и положено, была прикрыта машиной со всеми опознавательными знаками, мимо мчатся автомобили со скоростью в четыре раза выше. И вот в итоге что получилось», — заявил глава ФВСР.

ДТП на трассе «Скандинавия» под Выборгом произошло утром 7 сентября. Предварительно установлено, что в велосипедную колонну девочек-спортсменок из школы олимпийского резерва в сопровождении легкового автомобиля въехала фура. В аварии пострадали шесть человек, еще двух не удалось спасти.

В сети появились кадры с места аварии, на которых видно лежащих на асфальте людей и обломки машины. Автор видео сообщает за кадром, что велосипедистов «просто переехало всех».