Фура снесла колонну девочек-велосипедисток на российской трассе

На трассе «Скандинавия» под Выборгом фура протаранила колонну велосипедистов

В Ленинградской области — на трассе «Скандинавия» под Выборгом — фура протаранила колонну велосипедистов, среди которых были подростки. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, из-за наезда грузовика есть пострадавшие. В свою очередь, Telegram-канал «112» сообщает, что в колонне двигалась группа девочек-спортсменок из Школы олимпийского резерва. Двух из них спасти не удалось.

На опубликованных кадрах видно лежащих на асфальте людей и обломки автомобиля, который также был поврежден в этой аварии. Автор видео сообщает за кадром, что велосипедистов «просто переехало всех».

Похожий инцидент произошел в Санкт-Петербурге в январе этого года. Тогда автомобиль врезался в толпу пешеходов на зебре и скрылся с места ДТП.