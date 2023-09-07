Киев внес в список «спонсоров войны» турецкую компанию

НАПК Украины внесло производителя стекла Şişecam в список «спонсоров войны»

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины включило турецкого производителя продукции из стекла Şişecam Group в список «международных спонсоров войны». Об этом ведомство сообщает на своем сайте.

«НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны турецкую Şişecam Group. Компания (…) остается крупнейшим в России экспортером стеклянной продукции», — говорится в публикации. Уточняется, что главными сферами деятельности компании являются стекольное и химическое производство.

По информации НАПК, Şişecam Group находится на втором месте в мире по объемам создания стеклянной посуды и является лидером в производстве кальцинированной соды. Отмечается, что доход компании в прошлом году вырос до 3,6 миллиарда долларов.

Ранее НАПК признало «спонсорами войны» компании PepsiCo и Mars. Как сообщалось, они продолжили работу в России и оплату налогов, несмотря на заявления о сокращении бизнеса, прекращении рекламной деятельности и остановке производства продукции в стране.