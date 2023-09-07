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18:12, 7 сентября 2023Мир

В США оценили ситуацию на Украине

Зампостпреда США при ООН Вуд: ситуация на Украине плохая и не улучшается

Фото: Brendan Smialowski / Pool / AP

Ситуация на Украине плоха, и ее улучшение не ожидается в ближайшем будущем. С таким заявлением выступил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд, передает РИА Новости.

«Ситуация на Украине плохая. Она не улучшается. Так что нам надо продолжать оказывать давление на россиян, чтобы они вывели войска с Украины», — сообщил дипломат.

Также он напомнил, что в пятницу состоится заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, где будет обсуждаться ситуация на Украине. Вуд отметил, что США сделают все для давления на Россию в рамках заседания.

Ранее стало известно, что СБ ООН 8 сентября, проведет заседание и обсудит тему референдумов, прошедших год назад на бывшей территории Украины. Заседание состоится по инициативе США и Албании.

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    Максим Габриелян
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