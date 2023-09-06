СБ ООН проведет заседание по референдумам на бывшей территории Украины

СБ ООН 8 сентября обсудит референдумы на бывшей территории Украины

Совет Безопасности (СБ) ООН в пятницу, 8 сентября, проведет заседание и обсудит тему референдумов, прошедших год назад на бывшей территории Украины. Об этом со ссылкой на источник в Совбезе сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства упомянул, что с инициативой провести такое заседание выступили Соединенные Штаты и Албания.

«Тема посвящена референдумам», — уточнил он, добавив, что в качестве докладчика Вашингтон и Тирана запросили замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

Ранее постпред председательствующей в этом месяце в Совбезе ООН Албании Ферит Ходжа рассказал о формате заседания по Украине, которое пройдет 20 сентября. По его словам, резолюций и заявлений по итогам заседания не планируется.