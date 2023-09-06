США и Албания запросили заседание СБ ООН по Украине 8 сентября

Делегации Албании и США запросили на пятницу, 8 сентября, заседание Совета Безопасности ООН по теме украинского кризиса. Об этом рассказал ТАСС источник во всемирной организации.

«Да, Албания и США инициировали заседание», — уточнил собеседник агентства.

Темой мероприятия, как ожидается, станет годовщина референдумов в новых российских регионах. При этом на 20 сентября назначено заседание СБ ООН по Украине на уровне глав делегаций. Представители прибудут на неделю высоко уровня Генассамблеи ООН.

Ранее постпред председательствующей в этом месяце в Совбезе ООН Албании Ферит Ходжа рассказал о формате заседания по Украине, которое пройдет 20 сентября. По его словам, резолюций и заявлений по итогам заседания не планируется.

Ранее в ООН сообщили о планах Совбеза провести заседание по Украине. В неделе высокого уровня Генассамблеи ООН может принять участие и президент Украины Владимир Зеленский.