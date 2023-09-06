Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:58, 6 сентября 2023Мир

США и Албания запросили заседание СБ ООН по Украине

США и Албания запросили заседание СБ ООН по Украине 8 сентября

Фото: Баранов Владимир / Globallook Press

Делегации Албании и США запросили на пятницу, 8 сентября, заседание Совета Безопасности ООН по теме украинского кризиса. Об этом рассказал ТАСС источник во всемирной организации.

«Да, Албания и США инициировали заседание», — уточнил собеседник агентства.

Темой мероприятия, как ожидается, станет годовщина референдумов в новых российских регионах. При этом на 20 сентября назначено заседание СБ ООН по Украине на уровне глав делегаций. Представители прибудут на неделю высоко уровня Генассамблеи ООН.

Ранее постпред председательствующей в этом месяце в Совбезе ООН Албании Ферит Ходжа рассказал о формате заседания по Украине, которое пройдет 20 сентября. По его словам, резолюций и заявлений по итогам заседания не планируется.

Ранее в ООН сообщили о планах Совбеза провести заседание по Украине. В неделе высокого уровня Генассамблеи ООН может принять участие и президент Украины Владимир Зеленский.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось опровержение перевозки оружия на российском судне из ЮАР

    Знаменитость стала моделью Onlyfans и рассказала о странных просьбах подписчиков

    Женщина решила завести роман из-за отсутствия секса в браке

    США и Албания запросили заседание СБ ООН по Украине

    Отец-одиночка перечислил основные сложности в поиске супруги

    На Украине захотели повысить цены на алкоголь

    Впервые зафиксирован редкий тип радиоактивного распада

    В Киеве произошли взрывы

    Военный аналитик предупредил об ударах России по аэродромам стран НАТО

    Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости