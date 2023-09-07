В США предположили сроки наступления ВСУ

Наемник из США Вандайк: наступление ВСУ начнется летом 2024 года

Летом следующего года состоится наступление украинской армии с использованием переданных ей истребителей F-16. Такое предположение высказал американский наемник Мэттью Вандайк в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он указал, что к тому времени Украина уже получит истребители. «Я думаю, что еще одно большое наступление с поддержкой авиации начнется следующим летом», — заявил Вандайк. Он также отметил, что продвижение украинских войск затрудняют российские укрепрайоны с минными полями, возведенные в прошлом году.