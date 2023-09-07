Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:10, 7 сентября 2023Мир

В США предположили сроки наступления ВСУ

Наемник из США Вандайк: наступление ВСУ начнется летом 2024 года

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Летом следующего года состоится наступление украинской армии с использованием переданных ей истребителей F-16. Такое предположение высказал американский наемник Мэттью Вандайк в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он указал, что к тому времени Украина уже получит истребители. «Я думаю, что еще одно большое наступление с поддержкой авиации начнется следующим летом», — заявил Вандайк. Он также отметил, что продвижение украинских войск затрудняют российские укрепрайоны с минными полями, возведенные в прошлом году.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Названы последствия отключения Starlink для атак ВСУ

    Стало известно имя нового «наследника» империи Вячеслава Зайцева

    Мошенники придумали новое применение социальной инженерии для кражи денег

    Президент Грузии посоветовала забыть мечту о ее отставке

    В США предположили сроки наступления ВСУ

    Сборные России и Египта вничью сыграли в товарищеском матче

    Женщина рассказала о причине появления у нее синего пота

    Выглядящая на 20 лет моложе 70-летняя пенсионерка поделилась секретами красоты

    Вице-президент США заявила о готовности занять место Байдена

    США поддержали Молдавию в споре с долгом перед «Газпромом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости