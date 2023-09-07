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18:43, 7 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Днепропетровской области

«Зеркало недели»: в Днепропетровской области прозвучали взрывы
СюжетВзрывы в Киеве:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

На Украине в Днепропетровской области прозвучали взрывы. Об этом сообщает издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

«Днепропетровская область, сообщается о взрывах», — пишет издание. В настоящий момент нет никаких подробностей о взрывах.

Данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны свидетельствуют, что воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее в результате взрывов в нескольких населенных пунктах Одесской области были повреждены объекты припортовой инфраструктуры и элеватор. Также было повреждено административное здание.

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    Алевтина Запольская
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