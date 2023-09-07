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08:38, 7 сентября 2023Бывший СССР

В Одесской области взрывом были повреждены припортовая инфраструктура и элеватор

Глава Одесской ОВА сообщил о повреждении припортовой инфраструктуры и элеватора

Фото: Press Service of the Operational Command South of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

В нескольких населенных пунктах Одесской области в результате взрывов оказались повреждены объекты припортовой инфраструктуры и элеватор. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

По его словам, взрывом также было повреждено административное здание. Он добавил, что в настоящий момент идет ликвидация последствий всеми необходимыми службами.

Ранее стало известно о взрывах в украинском городе Сумы. До этого также сообщалось о работе систем противовоздушной обороны в Сумской области Украины.

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    Алевтина Запольская
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