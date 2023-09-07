«Общественное»: в украинском городе Сумы прогремели взрывы

Несколько взрывов прогремели в городе Сумы на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».

По данным источников, в населенном пункте в ночь со среды на четверг, с 6 на 7 сентября, слышны взрывы. «В Сумах прогремели взрывы», — заявили журналисты.

Ранее сообщалось, что произошли взрывы в Одессе, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Вечером в четверг, 24 августа, в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремел взрыв. В подконтрольных властям Украины Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) и Запорожской области объявлялась воздушная тревога. Позже взрывы в городе повторились, всего прозвучало три волны.