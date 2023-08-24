В подконтрольном Киеву Запорожье произошел взрыв

«Страна.ua» сообщила о взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Взрыв произошел в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сообщают о взрыве в Запорожье», — говорится в публикации.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Запорожской области объявлена воздушная тревога.

23 августа в украинском городе Сумы произошел взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога. Позднее предупредительные сигналы распространились и на Черниговскую область, которая граничит с Сумской.