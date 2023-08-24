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23:32, 24 августа 2023Бывший СССР

Взрывы в подконтрольном Киеву Запорожье повторились

«Страна.ua» сообщила о повторных взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Повторный взрыв произошел в подконтрольном Киеву городе Запорожье, в регионе звучит воздушная тревога. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сообщают, что взрывы повторились», — говорится в публикации.

Позже издание сообщило об отбое воздушной тревоги в Запорожской области. Уточняется, что в областной столице прозвучало три волны взрывов.

Вечером 24 августа сообщалось о взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье. В подконтрольных властям Украины Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) и Запорожской области объявлялась воздушная тревога.

23 августа в украинском городе Сумы произошел взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога. Позднее предупредительные сигналы распространились и на Черниговскую область, которая граничит с Сумской.

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    Марина Совина
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