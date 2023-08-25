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00:13, 25 августа 2023Бывший СССР

В Одессе произошли взрывы

«Страна.ua»: в Одессе произошли взрывы, сработала система ПВО
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Взрывы произошли в Одессе на Украине на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По информации военно-воздушных сил страны, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Вечером в четверг, 24 августа, в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв. В подконтрольных властям Украины Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) и Запорожской области объявлялась воздушная тревога. Позже взрывы в городе повторились, всего прозвучало три волны.

23 августа в украинском городе Сумы произошел взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога. Позднее предупредительные сигналы распространились и на Черниговскую область, которая граничит с Сумской.

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    Марина Совина
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