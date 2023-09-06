В Сумской области Украины произошли взрывы

Издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Сумской области Украины

Взрывы произошли в Сумской области Украины, об этом сообщило издание «Страна.ua».

По предварительной информации, в регионе сработали системы противовоздушной обороны. Официальных комментариев от властей в настоящее время не последовало.

Как отмечает издание со ссылкой на Воздушные силы страны, в Сумской области существует угроза атаки дронов, в восточных областях возможно применение тактической авиации.

Согласно данным карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области объявлена воздушная тревога. Сигналы также звучат в Харьковской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Утром 6 августа воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. В ночь на 4 сентября сигналы прозвучали в Одесской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

