На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал о воздушной опасности прозвучал в 05:01 по местному времени (совпадает с московским).

В ночь на 4 сентября воздушная тревога была объявлена в четырех регионах Украины. Сигналы прозвучали в Одесской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее сообщалось, что более трех миллионов украинцев могут не вернуться на родину из-за границы. По данным исследования Центра экономической стратегии Украины, чем дольше продлятся боевые действия, тем больше граждан Украины решат сделать свои временные убежища новым домом.