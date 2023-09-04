В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех регионах Украины объявлена воздушная тревога

В четырех регионах Украины в ночь на 4 августа была объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные Министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы прозвучали в Одесской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Тревогу объявили в части Запорожской области в 1:30 (время совпадает с московским), затем в 2:00 в Одесской, через несколько минут она распространилась еще на три региона.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области Украины повреждения получили объект инфраструктуры и линия электропередачи (ЛЭП). До этого в городе Никополе, расположенном в этом регионе, объявлялась воздушная тревога.

В ночь на 3 сентября сигналы прозвучали в Николаевской и Одесской областях страны, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

2 сентября стало известно о взрывах в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины. По всему региону объявляли воздушную тревогу.

