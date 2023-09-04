Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:47, 4 сентября 2023Бывший СССР

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех регионах Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Globallookpress.com

В четырех регионах Украины в ночь на 4 августа была объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные Министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы прозвучали в Одесской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Тревогу объявили в части Запорожской области в 1:30 (время совпадает с московским), затем в 2:00 в Одесской, через несколько минут она распространилась еще на три региона.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области Украины повреждения получили объект инфраструктуры и линия электропередачи (ЛЭП). До этого в городе Никополе, расположенном в этом регионе, объявлялась воздушная тревога.

В ночь на 3 сентября сигналы прозвучали в Николаевской и Одесской областях страны, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

2 сентября стало известно о взрывах в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины. По всему региону объявляли воздушную тревогу.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянам назвали способы увеличить пенсию

    Диетолог назвал три правила для сохранения здоровья почек

    В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

    В США заявили о проигравшем в украинском конфликте Киеве

    Более 20 рейсов задержали на вылет и прилет в аэропортах Москвы

    В Петербурге будут судить бравших взятки за освобождение призывников врачей

    В США призвали власти начать переговоры по Украине словами «миритесь, дураки!»

    В Конгрессе США оценили возможность начать расследование по импичменту Байдену

    Байден высказался об отставке Резникова с поста министра обороны Украины

    Трое россиян пострадали в ДТП в Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости