Стало известно о взрывах в Кривом Роге

«Политика страны»: в Кривом Роге на Украине произошли взрывы

В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом в субботу, 2 сентября, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Как стало известно, по всей Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Власти Кривого Рога подтвердили информацию о взрывах, но уточнили, что «все нормально». Данные о пострадавших не приводятся.

Ранее стало известно, что в Винницкой и Житомирской областях Украины прозвучал ряд взрывов. Утверждалось, что причиной взрывов в Винницкой области могла стать работа систем противовоздушной обороны. Перед этим взрывы произошли в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева.