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12:01, 2 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Кривом Роге

«Политика страны»: в Кривом Роге на Украине произошли взрывы
СюжетВзрывы в Киеве:
Архивное фото.

Архивное фото.. Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом в субботу, 2 сентября, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Как стало известно, по всей Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Власти Кривого Рога подтвердили информацию о взрывах, но уточнили, что «все нормально». Данные о пострадавших не приводятся.

Ранее стало известно, что в Винницкой и Житомирской областях Украины прозвучал ряд взрывов. Утверждалось, что причиной взрывов в Винницкой области могла стать работа систем противовоздушной обороны. Перед этим взрывы произошли в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева.

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    Олег Давыдов
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