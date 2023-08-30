В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы
Владимир Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье произошло несколько взрывовСюжетВзрывы в Киеве:
В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы. Об этом в Telegram-канале сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, в областном центре прогремело несколько взрывов. Об этом также пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
Утром 30 августа в Киеве произошли взрывы. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога.
До этого на западной окраине Киева прогремел сильный взрыв. Тогда уточнялось, что звук исходил из района Борщаговка. В тот момент воздушная тревога в украинской столице не объявлялась.