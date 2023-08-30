В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы

Владимир Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье произошло несколько взрывов

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы. Об этом в Telegram-канале сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, в областном центре прогремело несколько взрывов. Об этом также пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Утром 30 августа в Киеве произошли взрывы. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога.

До этого на западной окраине Киева прогремел сильный взрыв. Тогда уточнялось, что звук исходил из района Борщаговка. В тот момент воздушная тревога в украинской столице не объявлялась.