Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:12, 30 августа 2023Бывший СССР

В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы

Владимир Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье произошло несколько взрывов
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы. Об этом в Telegram-канале сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, в областном центре прогремело несколько взрывов. Об этом также пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Утром 30 августа в Киеве произошли взрывы. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога.

До этого на западной окраине Киева прогремел сильный взрыв. Тогда уточнялось, что звук исходил из района Борщаговка. В тот момент воздушная тревога в украинской столице не объявлялась.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Два БПЛА и украинская ракета уничтожены над Брянской областью и Крымом

    Упавшая на рельсы московского метро пассажирка попала на видео

    В Крыму осколки сбитой крылатой ракеты повредили ЛЭП

    На месте Польши предрекли возникновение нового государства

    В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы

    В «Реале Сосьедад» высказались об участии Захаряна в матчах сборной России

    Генсек НАТО заявил о последнем продлении полномочий

    В Крыму заявили о возможном переходе ВСУ к обороне осенью

    54-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике

    Лукашенко и Путин обсудили острые вопросы региональной обстановки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости