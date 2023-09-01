Стало известно о взрывах в Винницкой и Житомирской областях Украины
«Зеркало недели»: в Винницкой и Житомирской областях Украины прозвучали взрывы
В Винницкой и Житомирской областях Украины прозвучал ряд взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Зеркало недели».
Как уточнили в СМИ, по предварительным данным, причиной взрывов в Винницкой области могла стать работа систем противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что в большинстве украинских регионов была объявлена воздушная тревога. Отмечалось, что первые сирены прозвучали в 04:19 в Черкасской области.