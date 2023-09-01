Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:38, 1 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Винницкой и Житомирской областях Украины

«Зеркало недели»: в Винницкой и Житомирской областях Украины прозвучали взрывы

Фото: Defence Forces Southern Ukraine / Reuters

В Винницкой и Житомирской областях Украины прозвучал ряд взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Как уточнили в СМИ, по предварительным данным, причиной взрывов в Винницкой области могла стать работа систем противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что в большинстве украинских регионов была объявлена воздушная тревога. Отмечалось, что первые сирены прозвучали в 04:19 в Черкасской области.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Собянин заявил о пресечении попытки пролета беспилотника к Москве

    Дело Митволя о хищении выделенных на метро 900 миллионов рублей передали в суд

    Из-за ограничений в аэропортах Москвы 14 рейсов ушли на другие аэродромы

    Почти 100 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

    Российских школьников будут учить по единым государственным учебникам

    Массовая драка в московском ТЦ попала на видео

    Стало известно об украинских националистах на краснолиманском направлении

    США ввели санкции против российской компании из-за КНДР

    В российском регионе 1 сентября выпал снег

    60-летняя актриса снялась в откровенном боди для рекламы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости