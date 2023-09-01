Воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины
Воздушную тревогу объявили на большей части территории Украины, включая КиевСюжетВзрывы в Киеве:
Воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины, включая Киев. Об этом говорят данные ресурса оповещения граждан, пишет ТАСС.
Сирены прозвучали в 04:19 (время совпадает с московским) в Черкасской области. В течение трех минут в этой зоне оказались Днепропетровская, Кировоградская и Николаевская области. К 04:37 сигнал воздушной тревоги начал действовать в Винницкой, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях, а также в Киеве.
Ранее в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы. Утром 30 августа в Киеве также произошли взрывы. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога.