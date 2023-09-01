Воздушную тревогу объявили на большей части территории Украины, включая Киев

Воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины, включая Киев. Об этом говорят данные ресурса оповещения граждан, пишет ТАСС.

Сирены прозвучали в 04:19 (время совпадает с московским) в Черкасской области. В течение трех минут в этой зоне оказались Днепропетровская, Кировоградская и Николаевская области. К 04:37 сигнал воздушной тревоги начал действовать в Винницкой, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях, а также в Киеве.

Ранее в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы. Утром 30 августа в Киеве также произошли взрывы. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога.

