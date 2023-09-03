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01:54, 3 сентября 2023Бывший СССР

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Николаевской и Одесской областях Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Stringer / Reuters

Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы прозвучали в Николаевской и Одесской областях страны, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Воздушные силы Украины предупредили об угрозе использования баллистических вооружений и призвали не игнорировать тревогу.

30 августа в десяти регионах Украины объявили воздушную тревогу. В частности, сигналы прозвучали в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины. Также тревога звучит на подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

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    Марина Совина
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