В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Николаевской и Одесской областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы прозвучали в Николаевской и Одесской областях страны, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Воздушные силы Украины предупредили об угрозе использования баллистических вооружений и призвали не игнорировать тревогу.

30 августа в десяти регионах Украины объявили воздушную тревогу. В частности, сигналы прозвучали в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины. Также тревога звучит на подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.