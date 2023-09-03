На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры и ЛЭП

МВД Украины: в Днепропетровской области повреждены объект инфраструктуры и ЛЭП

В Днепропетровской области Украины повреждения получили объект инфраструктуры и линия электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.

В пресс-службе не уточнили, какой объект инфраструктуры был поврежден и степень разрушений. «Оборвана линия электросетей», — говорится в сообщении.

Рано утром в Никополе, расположенном в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее в Минобороны отчитались об ударе беспилотниками по порту в Одесской области. Как уточнили в ведомстве, дроны Воздушно-космических сил России атаковали хранилище топлива, которое использовалось для снабжения украинской военной техники.

2 сентября сообщалось о взрывах в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины. По всему региону объявили воздушную тревогу.