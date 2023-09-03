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13:49, 3 сентября 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры и ЛЭП

МВД Украины: в Днепропетровской области повреждены объект инфраструктуры и ЛЭП

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Днепропетровской области Украины повреждения получили объект инфраструктуры и линия электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.

В пресс-службе не уточнили, какой объект инфраструктуры был поврежден и степень разрушений. «Оборвана линия электросетей», — говорится в сообщении.

Рано утром в Никополе, расположенном в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

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2 сентября сообщалось о взрывах в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины. По всему региону объявили воздушную тревогу.

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