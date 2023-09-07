Российский губернатор пообещал спросить Минобороны о ротации мобилизованных

Губернатор Ленобласти свяжется с Минобороны по вопросу ротации мобилизованных

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал обратиться в Минобороны России по вопросам ротации мобилизованных жителей региона. Его слова приводит «ЛенТВ24».

Во время телефонной линии, отвечая на вопрос жительницы региона, губернатор заявил о необходимости ротации отправившихся на специальную военную операцию бойцов. Этот вопрос будет изложен в письме, которое Дрозденко пообещал направить в Минобороны.

«И отпуска, и ротация должны быть», — добавил губернатор и попросил дождаться официального ответа от военного ведомства.

Ранее Минобороны разъяснило порядок предоставления отпусков призванным на спецоперацию россиянам. Так, согласно ответу министерства, время на проезд к месту отпуска не входит в его продолжительность. Командиры планируют и предоставляют отпуска «с учетом безусловного выполнения задач по предназначению, стоящих перед воинской частью», пояснили так.