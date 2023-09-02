Минобороны разъяснило правила отпусков мобилизованных на СВО

Останина: Минобороны разъяснило правила предоставления отпусков мобилизованным

В Министерстве обороны России ответили на запрос председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной об отпусках мобилизованных для участия в специальной военной операции (СВО) военнослужащих. Копия документа опубликована в Telegram-канале депутата.

Как говорится в ответе оборонного ведомства на обращение уполномоченного по правам человека в Республике Коми В.Б. Железцовой, рассмотренное по просьбе Останиной, Минобороны проводит комплекс мероприятий по предоставлению отпусков военнослужащим, призванным на военную службу по мобилизации, с учетом решения об обязательном предоставлении им отпусков не реже одного раза в шесть месяцев продолжительностью не менее 14 суток без учета времени на проезд к месту отпуска и обратно.

В министерстве объяснили, что планированием и предоставлением отпусков занимается начальник штаба «с учетом безусловного выполнения задач по предназначению, стоящих перед воинской частью». График отпусков составляет штаб воинской части, командиры могут его скорректировать с учетом оперативной обстановки в зоне СВО.

Кроме того, ротация мобилизованных военнослужащих «осуществляется с учетом поддержания боевой готовности воинских частей, задействованных в СВО». В ответе Минобороны также подчеркивается, что информацию о ротации военных получить не удастся, так как она засекречена.

21 сентября 2022 года президент России объявил о начале частичной мобилизации в стране. 28 октября она завершилась и не возобновлялась. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что дальнейший призыв не требуется. Об этом же заявляли министр обороны Сергей Шойгу и депутаты Госдумы.