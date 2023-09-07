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12:41, 7 сентября 2023Культура

Zivert рассказала о предложениях денег за секс

Певица Zivert вспомнила, как ей предлагали деньги за секс

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) рассказала, как ей предлагали деньги за секс. Об этом она сообщила в программе «Вопрос ребром», вышедшей на YouTube-канале Gazgolder.

Исполнительница отметила, что получала такие предложения в разные периоды своей жизни, подчеркнув, что, по ее мнению, ко многим девушкам обращались с подобным. При этом она добавила, что не помнит, чтобы ей предлагали деньги за секс во время того, как она работала танцовщицей.

В рамках шоу Zivert рассказала об одном из таких предложений, которое прозвучало, когда она готовилась к музыкальному концерту в одном из заведений.

«И не выглядело как-то так напрямую. Как это происходит — к тебе в гримерку прибегает администратор и говорит: "Там вот на VIPке сидит мужчина. Он бы хотел с тобой поехать в Париж на три дня. Готов за все заплатить". Как бы таким. Естественно, мне не нужен этот мужчина», — сообщила певица.

В середине августа российская актриса Ирина Темичева, известная по роли официантки Евы в сериале «Кухня», рассказала о домогательствах со стороны известного продюсера.

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    Анастасия Астахова
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