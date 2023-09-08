МИД России обвинил страны G7 в давлении на Индию из-за Украины

МИД РФ: G7 давят на Индию, чтобы отразить подходы по Украине в документах G20

Страны «Большой семерки» (G7) давят на Индию, чтобы отразить свои подходы к вопросу украинского конфликта в документах «Большой двадцатки» (G20). В давлении на Нью-Дели их обвинил МИД России.

В ведомстве отметили, что индийская сторона отдает приоритет вопросам глобального экономического роста и достижения целей устойчивого развития, энергетического и продовольственного кризисов, изменения климата, цифровой трансформации.

При этом страны G7, особенно США, Великобритания, Германия, Франция, оказывают давление на Индию, добиваясь отражения в итоговых документах G20 своих односторонних подходов по ситуации вокруг Украины.

«Индия отвергла требования Запада по приглашению Украины к участию во встречах этого формата, тем самым не дав США и их союзникам нивелировать весомые практические достижения годичной "вахты" Нью-Дели своими конъюнктурными соображениями», — заявили в МИД России.

Ранее советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США хотели бы, чтобы глава Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите G20 в Индии.