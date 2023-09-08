США захотели участия Зеленского в саммите G20 в Индии

Салливан: США хотели бы видеть Зеленского на саммите G20 в Индии

США хотели бы, чтобы глава Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индии. Об этом заявил советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что присутствие украинского лидера на саммите было бы «хорошим делом». По словам Салливана, Зеленский «без отдыха» занимается вовлечением глав различных государств в разговоры о принципах «длительного мира». Он добавил, что положительно оценивает его старания.

Ранее Евросоюз назвал украинский конфликт своим приоритетом на предстоящем саммите G20 в Нью-Дели. Мероприятие запланировано на 9-10 сентября, Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.