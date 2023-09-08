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03:48, 8 сентября 2023Мир

США захотели участия Зеленского в саммите G20 в Индии

Салливан: США хотели бы видеть Зеленского на саммите G20 в Индии
СюжетСаммит G20
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

США хотели бы, чтобы глава Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индии. Об этом заявил советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что присутствие украинского лидера на саммите было бы «хорошим делом». По словам Салливана, Зеленский «без отдыха» занимается вовлечением глав различных государств в разговоры о принципах «длительного мира». Он добавил, что положительно оценивает его старания.

Ранее Евросоюз назвал украинский конфликт своим приоритетом на предстоящем саммите G20 в Нью-Дели. Мероприятие запланировано на 9-10 сентября, Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

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    Марина Совина
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