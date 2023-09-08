Дания подтвердила доставку танков Leopard 1 на Украину

Минобороны Дании сообщило о доставке первых 10 танков Leopard 1 на Украину

Минобороны Дании подтвердило доставку первых десяти танков Leopard 1A5 на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

«Десять танков Leopard 1 уже находятся на территории Украины, и еще больше — на подходе. Теперь они могут быть задействованы в наступлении, которое украинцы еще только начинают», — заявили в оборонном ведомстве королевства.

В Минобороны отметили, что обучение украинских военных проходит в Германии, где датские инструкторы готовят экипажи.

Ранее газета The New York Times cообщила, что в Германии обнаружилась нехватка инструкторов для обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) эксплуатации устаревших танков Leopard 1А5. Отмечается, что немецкие танки Leopard 1А5 оказались настолько устаревшими, что для обучения украинских военных в Германии приходится привлекать инструкторов из Нидерландов и Дании, где эта модель использовалась дольше. Некоторые из них — уже гражданские лица в возрасте 50-60 лет.