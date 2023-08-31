В Германии обнаружилась нехватка инструкторов для обучения на танках Leopard 1

NYT: в ФРГ выявили нехватку инструкторов для обучения эксплуатации Leopard 1

В Германии обнаружилась нехватка инструкторов для обучения вооеннослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) эксплуатации устаревших танков Leopard 1А5. Об этом пишет The New York Times.

Немецкие танки Leopard 1А5 оказались настолько устаревшими, что для обучения украинских военных в Германии приходится привлекать инструкторов из Нидерландов и Дании, где эта модель использовалась дольше. Некоторые из них уже гражданские лица возрастом 50-60 лет. Издание отмечает, что в последний раз немецкая армия обучала новобранцев использованию этих танков в 2000 году.

Хоть танк Leopard 1А5 весьма устарел, но он может быть временным решением для ВСУ. Германия уже передала Украине 10 таких машин, всего планируется передача 100 единиц.

Генерал Андреас Марлоу, курирующий немецкую программу обучения украинцев, заявил, что при правильном использовании танка, он может быть очень эффективным в бою.

Ранее депутат бундестага Германии Штеффен Янич обратился к правительству ФРГ с вопросом о том, сколько поставленных на Украину немецких танков были уничтожены или повреждены без возможности восстановления.