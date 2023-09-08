Разведчики ЗВО за десять дней уничтожили под Харьковом около 50 солдат ВСУ

РИА: разведчики ЗВО за 10 дней уничтожили около 50 бойцов ВСУ с помощью БПЛА

Группа разведки Вооруженных сил (ВС) России с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за десять дней уничтожила около 50 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал разведчик, работающий на данном участке фронта

По его словам, в основном работа проводилась по ночам в местах, где ВСУ производят ротацию. Как только техника с личным составом ВСУ подъезжает к той или иной точке, дроны начинают сброс боеприпасов.

Российский боец высоко оценил применяемую его подразделением тактику. «У противника начинается хаос и паника, все разбегаются по лесополосе, никто не знает, что делать», — сказал он.

В августе сообщалось, что российские военные, выполняющие задачи в ходе специальной военной операции, начали получать доработанные на заводах боеприпасы для сброса с коммерческих коптеров. Ранее бойцы дорабатывали их в полевых условиях. «Начинаем потихоньку осваивать их и с ними работать. Надеемся, будет больше боеприпасов, больше разновидностей боеприпасов. Нужны и кумулятивные боеприпасы обязательно. Также занимаемся разработкой своего боеприпаса фугасного, осколочного. Делаем, сбрасываем — все работает», — сказал инструктор по подготовке операторов беспилотников с позывным Змей.