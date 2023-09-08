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12:59, 8 сентября 2023Мир

«Большая двадцатка» примет в свой состав Афросоюз

МИД России: G20 на саммите в Нью-Дели планирует принять в свой состав Афросоюз

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

«Большая двадцатка» (G20) планирует принять в свой состав объединение Африканский союз. Об этом сказано в заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова, опубликованном на сайте дипломатического ведомства.

В сообщении главы МИД сказано, что Россия поддерживала включение Афросоюза в качестве полноценного члена в «двадцатку». На саммите в Нью-Дели это решение должно быть принято, соответствующий пункт включен в итоговую декларацию.

Лавров также выразил надежду на демократизацию международных финансовых и торговых институтов совместными усилиями России и Афросоюза.

9-10 сентября в Нью-Дели пройдет саммит «Большой двадцатки». Президент России Владимир Путин не будет принимать участие в мероприятии, вместо него Россию будет представлять Лавров.

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    Александр Слабиев
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