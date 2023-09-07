Кремль раскрыл формат участия России в саммите G20

Песков заявил, что видеообращение Путина к участникам саммита G20 не планируется

Президент России Владимир Путин не планирует обращаться по видео к участникам саммита «Большой двадцатки» (G20). Формат участия российского президента в предстоящем саммите раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Нет, не планируется. Всю работу будет вести министр иностранных дел [Сергей Лавров]», — заявил Песков в ответ на вопрос, планируется ли видеообращение Путина на мероприятии. При этом пресс-секретарь президента уточнил, что на экспертном уровне будут согласованы документы.

Президент США Джо Байден не пропустит саммит G20, несмотря на положительный тест на COVID-19 у супруги. Bloomberg сообщало, что американский лидер попытается воспользоваться отсутствием на саммите «Большой двадцатки» главы России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Мероприятие пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября.