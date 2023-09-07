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08:40, 7 сентября 2023Мир

Байден попытается воспользоваться отсутствием Путина и Си на G20

Bloomberg: Байден попытается воспользоваться отсутствием Путина и Си на G20
СюжетСаммит G20

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден попытается воспользоваться отсутствием главы России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что американский политик представит позицию Вашингтона таким странам, как Бразилия, Южная Африка и Индонезия и Индия, которые стремятся к более тесным связям с Китаем и отказались принять чью-либо сторону после начала украинского конфликта. Прежде всего Байден стремится увеличить финансирование Всемирного банка, а также углубить связи с развивающимися экономиками мира и предложить альтернативу кредитованию, поддерживаемому государством.

США также планируют добиться облегчения бремени задолженности бедных стран и объявить о финансировании новых инфраструктурных проектов, говорится в статье. Затем Байден посетит Вьетнам, чтобы объявить о коммерческих сделках, способствующих углублению связей с развивающимся технологическим сектором страны.

Ранее сообщалось, что Байден не пропустит саммит G20, несмотря на положительный тест на COVID-19 у супруги. Уточняется, что мероприятие пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября.

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    Анастасия Заикина
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