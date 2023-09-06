Байден не пропустит G20 из-за положительного COVID-19 у супруги

Салливан: президент США Байден будет на G20, несмотря на COVID-19 у супруги

Президент США Джо Байден не пропустит саммит G20, несмотря на положительный тест на COVID-19 у супруги. Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире RBS.

«Президент отправится в Нью-Дели в Индию для участия в саммите G20», — подтвердил Салливан.

Ранее на брифинге для журналистов у советника президента США по нацбезопасности спросили, существует ли запасной план на случай, если тест Байдена перед саммитом все же покажет положительный результат. Салливан напомнил, что у администрации есть опыт урегулирования подобных ситуаций, в частности, есть возможность виртуального участия американского лидера в G20, передает ТАСС.

О том, что Джилл Байден заразилась COVID-19, стало известно 5 сентября. В Белом доме уточнили, что первая леди испытывает легкие симптомы болезни, а у главы государства заболевания не выявлено, однако теперь он в течение недели будет проходить регулярное тестирование и осмотр у врача.