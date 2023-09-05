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04:06, 5 сентября 2023Мир

Супруга Байдена заразилась коронавирусом

Белый дом: супруга Байдена Джилл заразилась коронавирусом

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Супруга президента США Джо Байдена Джилл заразилась коронавирусом. Об этом сообщили в Белом доме, передает Reuters.

В Вашингтоне уточнили, что 72-летняя первая леди США сдала положительный тест на COVID-19. Джилл Байден испытывает легкие симптомы болезни.

У главы государства заболевания не выявлено. Однако теперь он в течение недели будет проходить регулярное тестирование и осмотр у врача.

В августе 2022 года у Джилл Байден также диагностировали COVID-19. Она заразилась, несмотря на то что была дважды привита и дважды ревакцинирована.

В июле прошлого года коронавирусом переболел и сам президент США. Осложнений не было, заболевание протекало в легкой форме. Байден работал в дистанционном режиме в Белом доме до получения отрицательных результатов теста

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    Марина Совина
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