Супруга Байдена заразилась коронавирусом

Белый дом: супруга Байдена Джилл заразилась коронавирусом

Супруга президента США Джо Байдена Джилл заразилась коронавирусом. Об этом сообщили в Белом доме, передает Reuters.

В Вашингтоне уточнили, что 72-летняя первая леди США сдала положительный тест на COVID-19. Джилл Байден испытывает легкие симптомы болезни.

У главы государства заболевания не выявлено. Однако теперь он в течение недели будет проходить регулярное тестирование и осмотр у врача.

В августе 2022 года у Джилл Байден также диагностировали COVID-19. Она заразилась, несмотря на то что была дважды привита и дважды ревакцинирована.

В июле прошлого года коронавирусом переболел и сам президент США. Осложнений не было, заболевание протекало в легкой форме. Байден работал в дистанционном режиме в Белом доме до получения отрицательных результатов теста