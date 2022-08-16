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Первая леди США Джилл Байден заразилась коронавирусом

CNN: у первой леди США Джилл Байден диагностировали COVID-19
Джилл Байден

Джилл Байден. Фото: Erin Schaff / Reuters

У первой леди США Джилл Байден диагностировали COVID-19. Об этом сообщает CNN со ссылкой на ее представителя Элизабет Александр.

Жена американского президента Джо Байдена заразилась коронавирусом, несмотря на то что была дважды привита и дважды ревакцинирована. По словам Александр, первая леди испытывает легкие симптомы обычной простуды. 71-летней супруге Байдена прописали противовирусный препарат «Паксловид». Также она будет изолирована от других в течение как минимум пяти дней.

«В настоящее время она находится в частной резиденции в Южной Каролине и вернется домой после того, как получит два последовательных отрицательных теста на COVID-19», — добавила Александр.

Две недели назад, 21 июля, Джо Байден заразился коронавирусом. Официальный представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что симптомы проявляются умеренно и политик продолжает работу в дистанционном режиме. Байден также заявил, что у него слабо выраженные симптомы COVID-19 и он справляется со своей работой.

30 июля стало известно, что из-за очередного положительного теста на коронавирус недавно выздоровевший Байден будет вынужден вернуться на карантин. 6 августа глава Белого дома все же сдал отрицательный тест на COVID-19. Согласно выписке врача, американский лидер чувствует себя хорошо.

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Виктория Кондратьева
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