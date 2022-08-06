Байден получил отрицательный тест на COVID-19

Президент США Байден сдал отрицательный тест на коронавирус

Президент США Джо Байден сдал отрицательный тест на COVID-19. Об этом сообщил лечащий врач главы государства Кевин О'Коннор на сайте Белого дома.

Согласно выписке врача, американский лидер чувствует себя хорошо, однако он продолжит соблюдать режим самоизоляции до получения второго отрицательного теста.

21 июля официальный представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент сдал положительный тест на коронавирус. Она заверила, что симптомы проявляются умеренно и политик продолжает работу в дистанционном режиме. Байден также заявил, что у него слабо выраженные симптомы COVID-19 и он справляется со своей работой.

30 июля стало известно, что из-за очередного положительного теста на коронавирус недавно выздоровевший Байден будет вынужден вернуться на карантин.