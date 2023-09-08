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11:00, 8 сентября 2023Россия

Аксенов прокомментировал предотвращение теракта в Крыму

Аксенов: ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на железной дороге
СюжетДиверсии в России

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт украинских спецслужб на территории Крыма. Об этом, комментируя попытку теракта, написал глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«Объекты транспортной инфраструктуры — одна из главных целей террористов, обеспечению безопасности этих объектов уделяется повышенное внимание», — сообщил Аксенов. Он подчеркнул, что подозреваемый задержан.

Глава Крыма поблагодарил спецслужбы за работу и пообещал, что все организаторы терактов будут найдены и наказаны.

О задержании украинского агента на полуострове сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России в пятницу, 9 сентября. В оборудованном им тайнике нашли предназначенное для совершения диверсии самодельное взрывное устройство. Мужчина также собирал информацию о размещении на полуострове объектов и подразделений Министерства обороны России и передавал их Украине.

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    Анастасия Шейкина
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