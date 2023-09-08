ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму

ФСБ задержала жителя Крыма, готовившего теракт по заданию ГУР МО Украины

В Крыму сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге, который готовил житель Севастополя по заданию военной разведки Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Жителя Севастополя 1978 года рождения задержали и отправили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело.

В оборудованном им тайнике нашли предназначенное для совершения диверсии самодельное взрывное устройство. Мужчина также собирал информацию о размещении на полуострове объектов и подразделений Министерства обороны России и передавал их Украине.

Ранее ФСБ обвинила 21-летнюю россиянку в госизмене за то, что она снимала для Государственной пограничной службы Украины фото и видео эшелонов военной техники России, следовавших по железной дороге

