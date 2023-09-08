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05:40, 8 сентября 2023Силовые структуры

ФСБ обвинила россиянку в госизмене за фото военных эшелонов

ФСБ обвинила жительницу Читы в госизмене за фото военных эшелонов для украинцев

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) обвинила 21-летнюю россиянку в госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, женщина является жительницей Читы. В ведомстве отметили, что она снимала для Государственной пограничной службы Украины фото и видео эшелонов военной техники России, следовавшие по железной дороге. Также женщина отправляла представителю Украины видео с мобилизованными, следовавшими в автоколонне.

В настоящее время обвиняемая находится под стражей.

Ранее в Пензе задержали 39-летнего местного жителя, передававшего Службе безопасности Украины (СБУ) данные о Российской армии. Сообщалось, что в 2022 году мужчина в соцсетях отправлял Киеву данные о военнослужащих Вооруженных сил России.

До этого ФСБ задержала уроженку Украины. Женщина собирала сведения об объектах энергетической инфраструктуры.

Москва-Донбасс
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    Марина Совина
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