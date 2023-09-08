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05:14, 8 сентября 2023Путешествия

Африканская страна отменит визы для россиян

«Известия»: Ангола отменит визы для россиян
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Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Ангола планирует ввести безвизовый режим для российских граждан. Об этом пишут «Известия».

Посол России в африканской стране Владимир Тараров уточнил, что соответствующий законопроект уже подготовлен. Он уточнил, что Луанда намерена установить «безвиз» для всех стран, входящих в G20. Власти республики таким способом хотят добиться развития инвестиционного и туристического потенциала страны.

Источники издания в дипломатических кругах подтвердили, что одобрение законопроекта — лишь вопрос времени.

В июле Мьянма разрешила россиянам безвизовый въезд на 30 дней до 30 июля следующего года. Въезд разрешен для граждан, посещающих азиатскую страну с туристическими или деловыми целями через международные аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо. Помимо этого, с 1 июля россияне могут оформить специальную туристическую визу, которая действует до шести месяцев.

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    Марина Совина
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