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23:54, 12 июля 2023Путешествия

Азиатская страна разрешила россиянам безвизовый въезд

Мьянма разрешила россиянам безвизовый въезд на 30 дней до 30 июля 2024 года
СюжетВизы в Европу:

Фото: Sai Nyi Phyu / dpa / Global Look Press

Мьянма разрешила россиянам безвизовый въезд на 30 дней до 30 июля следующего года. Об этом сообщает Консульский департамент МИД России в своем Telegram.

Въезд без виз разрешен для граждан России, посещающих азиатскую страну с туристическими или деловыми целями через международные аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо.

Помимо этого, с 1 июля россияне могут оформить специальную туристическую визу, которая действует до шести месяцев. Двукратная виза дает возможность пребывать в стране до 30 дней в течение указанного срока, многократная — до 90 дней. Их стоимость составляет 55 долларов и 85 долларов соответственно.

Ранее сезонный безвизовый въезд для российских туристов с 1 мая по 30 сентября отменила Албания. Таким образом, теперь для посещения этой европейской страны россияне должны оформлять визу в соответствии с целью их поездки.

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    Марина Совина
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