Азиатская страна разрешила россиянам безвизовый въезд
Мьянма разрешила россиянам безвизовый въезд на 30 дней до 30 июля следующего года. Об этом сообщает Консульский департамент МИД России в своем Telegram.
Въезд без виз разрешен для граждан России, посещающих азиатскую страну с туристическими или деловыми целями через международные аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо.
Помимо этого, с 1 июля россияне могут оформить специальную туристическую визу, которая действует до шести месяцев. Двукратная виза дает возможность пребывать в стране до 30 дней в течение указанного срока, многократная — до 90 дней. Их стоимость составляет 55 долларов и 85 долларов соответственно.
Ранее сезонный безвизовый въезд для российских туристов с 1 мая по 30 сентября отменила Албания. Таким образом, теперь для посещения этой европейской страны россияне должны оформлять визу в соответствии с целью их поездки.