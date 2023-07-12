Азиатская страна разрешила россиянам безвизовый въезд

Мьянма разрешила россиянам безвизовый въезд на 30 дней до 30 июля 2024 года

Мьянма разрешила россиянам безвизовый въезд на 30 дней до 30 июля следующего года. Об этом сообщает Консульский департамент МИД России в своем Telegram.

Въезд без виз разрешен для граждан России, посещающих азиатскую страну с туристическими или деловыми целями через международные аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо.

Помимо этого, с 1 июля россияне могут оформить специальную туристическую визу, которая действует до шести месяцев. Двукратная виза дает возможность пребывать в стране до 30 дней в течение указанного срока, многократная — до 90 дней. Их стоимость составляет 55 долларов и 85 долларов соответственно.

Ранее сезонный безвизовый въезд для российских туристов с 1 мая по 30 сентября отменила Албания. Таким образом, теперь для посещения этой европейской страны россияне должны оформлять визу в соответствии с целью их поездки.