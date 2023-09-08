Трое мужчин похитили россиянина и потребовали 30 миллионов рублей выкупа

В Москве арестовали мужчин, требовавших 30 млн руб. от похищенного человека

В Москве арестовали троих мужчин 41, 46 и 56 лет, удерживавших человека и требовавших от него крупной суммы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета.

Фигурантов обвиняют по статьям 126 («Похищение человека») и 163 («Вымогательство») УК РФ. По версии следствия, 25 августа трое мужчин на Валовой улице насильно усадили 40-летнего потерпевшего в машину и увезли в офис на Варшавском шоссе. Там обвиняемые стали угрожать пленнику расправой и требовать передачи им 30 миллионов рублей. Мужчину освободили правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области неизвестные похитили 67-летнюю пенсионерку и потребовали у ее сына выкуп в размере двух миллионов рублей.