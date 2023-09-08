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11:49, 8 сентября 2023Силовые структуры

Похитители россиянки потребовали выкуп в два миллиона рублей у ее сына

Baza: в Екатеринбурге похитители пенсионерки потребовали выкуп в 2 млн рублей

Фото: Vincent Wachowiak / Unsplash

В Свердловской области неизвестные похитили 67-летнюю пенсионерку и потребовали у ее сына выкуп в размере 2 миллионов рублей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, похитители прислали видео с заложницей, где она просит сына выполнить их требования.

Жительница Екатеринбурга исчезла 7 сентября, после того как ее сын утром ушел на работу. Ему позвонил неизвестный и сообщил о похищении матери. Сыну предложили срочно найти 2 миллиона и через пять часов выйти на связь.

Однако больше похитители не звонили, судьба матери неизвестна.

25 августа сообщалось, что в Красноярском крае задержали 27-летнего местного жителя, похитившего многодетную супругу, которая решила с ним развестись. Ее принудительно посадили в автомобиль Honda Accord и увезли в неизвестном направлении. Следователи возбудили уголовное дело.

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    Любовь Ширижик
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