Похитители россиянки потребовали выкуп в два миллиона рублей у ее сына

Baza: в Екатеринбурге похитители пенсионерки потребовали выкуп в 2 млн рублей

В Свердловской области неизвестные похитили 67-летнюю пенсионерку и потребовали у ее сына выкуп в размере 2 миллионов рублей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, похитители прислали видео с заложницей, где она просит сына выполнить их требования.

Жительница Екатеринбурга исчезла 7 сентября, после того как ее сын утром ушел на работу. Ему позвонил неизвестный и сообщил о похищении матери. Сыну предложили срочно найти 2 миллиона и через пять часов выйти на связь.

Однако больше похитители не звонили, судьба матери неизвестна.

25 августа сообщалось, что в Красноярском крае задержали 27-летнего местного жителя, похитившего многодетную супругу, которая решила с ним развестись. Ее принудительно посадили в автомобиль Honda Accord и увезли в неизвестном направлении. Следователи возбудили уголовное дело.